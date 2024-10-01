Путин назвал энергетику ключевой стратегической сферой

Президент Владимир Путин провел встречу с министром энергетики Сергеем Цивилевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства назвал энергетику одной из ключевых стратегических сфер развития России. Он указал на опыт главы министерства в должности губернатора Кемеровской области.

«Вы возглавляли один из наиболее развитых с точки зрения энергетики регионов. Прежде всего касается это угольной отрасли», — напомнил Путин.

Глава Минэнерго, в свою очередь, доложил президенту о текущей ситуации в топливно-энергетическом комплексе, а также рассказал о задачах на перспективу. Отдельно Путин и Цивилев обсудили подготовку энергетической стратегии до 2050 года.

На прошлой неделе Цивилев анонсировал обновление отечественной энергосистемы. По его словам, доставшаяся в наследство от СССР система практически исчерпала себя.