Российские власти анонсировали обновление отечественной энергосистемы

Энергосистема, доставшаяся России в наследство от СССР, практически исчерпала себя, поэтому нуждается в обновлении. Об этом сообщил министр энергетики Сергей Цивилев, его процитировали «Ведомости» .

«Мы с вами сформируем новую, современную энергетическую систему, которая должна повторить главные принципы, которые были заложены в единой энергетической системе Советского Союза», — подчеркнул министр, выступая на заседании комиссии Госсовета в Манеже.

Вице-премьер Александр Новак назвал топливно-энергетический комплекс фундаментом развития экономики страны. Он отметил, что потребление электричества во многих регионах растет с каждым годом.

Ранее президент Владимир Путин объяснил, почему Запад вводит против России санкции в сфере энергетики, и назвал их незаконными.