Путин назвал Египет одним из важнейших партнеров России в Африке

Египет является ключевым партнером России в Африке. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с лидером страны Абдель-Фаттахом ас-Сиси, сообщила пресс-служба Кремля.

«Товарооборот между Россией и Египтом за 2024 год вырос на треть и достиг рекордных девяти миллиардов долларов», — отметил он.

По словам Путина, за первые два месяца 2025 года товарооборот вырос еще на 80%. Россия и Египет продолжают реализовывать крупные совместные проекты. Также страны координируют подходы по международным вопросам, включая ситуацию на Ближнем Востоке.

Переговоры с ас-Сиси продолжили марафон встреч в Кремле. В пятницу, 9 мая, Путин пообщался с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Бразильский лидер подчеркнул, что его визит в Москву направлен на усиление партнерства с Россией.