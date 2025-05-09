Президент Бразилии обвинил Трампа в «закапывании» свободной торговли

Российский лидер Владимир Путин встретился с главой Бразилии Инасиу Лулой да Силвой, прилетевшим в Москву по случаю 80-летия Победы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Во время встречи бразильский президент поблагодарил Путина за теплый прием, а также напомнил о важных вопросах, которые необходимо обсудить странам. Одним из них стала тарифная политика лидера США Дональда Трампа.

«Решения, которые принял и высказал президент США, <…> закапывают вопрос о свободной торговле, вопрос об усилении многосторонности и также уважение свободных государств», — сказал Лула да Силва.

Он добавил, что его визит в Москву направлен на усилие стратегического партнерства с Россией. По словам политика, Бразилия хочет сотрудничать в сфере технологий и науки.

«Мы заинтересованы обсудить сферу военную, космическую, научную, экономическую, образовательную и, прежде всего, вопрос энергии», — отметил президент.

Ранее советник руководителя отдела культуры посольства Бразилии Эйжи Сузуки Карлос в беседе с 360.ru назвал большим счастьем участие в праздновании Дня Победы в Москве.