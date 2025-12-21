Путин назвал ЕАЭС самодостаточным центром многополярного мира

Путин заявил об устойчивости ЕАЭС в условиях турбулентности глобальной экономики

Взаимные связи и сотрудничество превратили Евразийский экономический союз в самодостаточный центр многополярного мира, устоявший в нестабильных условиях глобальной экономики. С таким заявлением на открытии саммита ЕАЭС выступил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что этого удалось достичь благодаря расширению взаимной торговли и инвестиций, а также укреплению кооперационных связей.

«Все это приносит реальную выгоду каждому из наших государств, позитивно сказывается на качестве жизни и благосостоянии населения», — заявил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что это особенно важно в условиях турбулентности мировой экономической системы.

«Наша страна высоко ценит взаимовыгодное и многоплановое сотрудничество с партнерами по ЕАЭС, и мы заинтересованы в активизации дальнейшей работы по всестороннему развитию наших связей», — добавил президент России.

Путин отметил, что на заседании Высшего совета ЕАЭС рассмотрят ряд решений по углублению взаимодействия стран «пятерки».

Саммит Евразийского экономического союза открылся в Санкт-Петербурге в воскресенье, 21 декабря. В его рамках пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Отдельным мероприятием станет саммит лидеров стран СНГ, после которого главы государств Содружества проведут традиционную неформальную встречу.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что очень ждет неформальной части, потому что сильно устал от тяжелого графика.