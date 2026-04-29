Путин назвал дружескими отношения России и Конго

Отношения между Россией и Конго можно назвать дружескими, у них хорошие перспективы развития. Об этом заявил президент Владимир Путин , принимая в Кремле конголезского коллегу Дени Сассу-Нгессо.

«Мы сейчас только шли и с господином президентом вспомнили, что первый договор был подписан еще в 1981 году», — добавил российский лидер.

Он пригласил Сассу-Нгессо осенью приехать в Москву на новый саммит Россия — Африка.

Многолетний лидер африканской республики прибыл в Россию с государственным визитом накануне. В аэропорту его встречал вице-премьер Александр Новак. Пресс-служба Кремля анонсировала, что президенты обсудят широкий круг вопросов и обменяются мнениями об актуальной повестке дня.

На прошлой встрече двух президентов, состоявшейся 3 сентября в Пекине, Путин тоже называл Конго надежным и проверенным партнером России.