«Здесь и сейчас». Путин рассказал о максимальной скорости поставок оружия для СВО

Все меры по повышенному уровню поставок современного оружия для нужд бойцов специальной военной операции на Украине выполняются в кратчайшие сроки. Об этом рассказал глава России Владимир Путин, его процитировало РИА «Новости» .

Такое заявление российский президент сделал в ходе серии специальных рабочих совещаний. Они посвящены рассмотрению параметров госпрограмм вооружений на 2027 — 2026 годы.

Как объяснил Владимир Путин, власти еще в апреле 2025 года обсуждали, как повысить объемы и эффективность применения техники и вооружения для решения задач СВО.

Президент отметил, что все намеченные в ту пору решения уже реализуются, и эти меры носят сугубо оперативный характер — все делается в режиме реального времени, по текущим потребностям бойцов на передовой.