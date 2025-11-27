Путин назвал чушью сообщения об опале Лаврова

Фото: РИА «Новости»

Министр иностранных дел Сергей Лавров занят подготовкой ко встрече с американскими партнерами. Об этом сообщил президент Владимир Путин во время беседы с журналистами после саммита ОДКБ в Бишкеке.

Он опроверг сообщения, что глава МИД якобы попал в опалу.

«Чушь это какая-то», — заявил Путин.

По словам президента, у Лаврова свой график работы, о котором министр подробно доложил.

Информацию о том, что глава МИД якобы попал в немилость у главы государства из-за неудачного разговора с госсекретарем США Марко Рубио, распространили западные СМИ в начале ноября. Подогрело слухи и то, что Лаврова не было на совещании постоянных членов Совбеза 14 ноября, хотя через неделю он уже присутствовал там.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал все эти сведения не соответствующими действительности.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте