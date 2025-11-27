Путин назвал чушью сообщения об опале Лаврова

Министр иностранных дел Сергей Лавров занят подготовкой ко встрече с американскими партнерами. Об этом сообщил президент Владимир Путин во время беседы с журналистами после саммита ОДКБ в Бишкеке.

Он опроверг сообщения, что глава МИД якобы попал в опалу.

«Чушь это какая-то», — заявил Путин.

По словам президента, у Лаврова свой график работы, о котором министр подробно доложил.

Информацию о том, что глава МИД якобы попал в немилость у главы государства из-за неудачного разговора с госсекретарем США Марко Рубио, распространили западные СМИ в начале ноября. Подогрело слухи и то, что Лаврова не было на совещании постоянных членов Совбеза 14 ноября, хотя через неделю он уже присутствовал там.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал все эти сведения не соответствующими действительности.