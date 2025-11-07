Песков опроверг новость, будто Лавров «впал в немилость» после разговора с Рубио

Информация о том, что глава МИД России Сергей Лавров якобы потерял доверие после разговора с госсекретарем США Марко Рубио, не соответствует действительности. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщил РБК .

«Я вам кратко отвечу — в этих сообщениях действительности не соответствует ничего», — ответил Песков на просьбу прокомментировать сообщения американского телеканала CNN.

Пресс-секретарь президента сообщил, что Лавров продолжит работу на посту министра иностранных дел.

Лавров и Рубио провели телефонный разговор 20 октября. В российском МИД отметили, что стороны обсудили конкретные шаги для реализации договоренностей, достигнутых во время разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшегося 16 октября. Речь шла и о возможности нового саммита.

Ранее Лавров заявил, что европейские страны — участницы НАТО препятствуют мирному урегулированию ситуации на Украине, убеждая США отказаться от переговоров с Москвой. Европейцы продолжают поставлять оружие в Киев, а также оказывают ему финансовую и политическую помощь.