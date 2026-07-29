Путин назначил Ольгу Абрамову исполняющей обязанности главы Удмуртии

«У вас очень хороший опыт, знание обстановки и людей. Это ваша малая родина. Я желаю вам успехов», — сказал Путин.

Глава государства встретился с Абрамовой в Кремле. Она заявила президенту, что сегодня в Удмуртии создана прочная база для дальнейшего развития. Сейчас ведут масштабную работу по строительству дорог, в сфере ЖКХ и социальной отрасли.

Также экономика республики продемонстрировала устойчивое развитие. Ставка на субъекты малого и среднего бизнеса, сделанная девять лет назад, оказалась верной. Именно этот сектор показал самый заметный прирост. Вместе с тем в регионе наращивает обороты и промышленность.

Глава Удмуртии Александр Бречалов ушел в отставку по собственному желанию.

Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил, что готов участвовать в выборах на пост главы региона.