Путин назначил нового замглавы МИД

Президент Владимир Путин назначил Александра Алимова заместителем министра иностранных дел. Указ об этом опубликовали на сайте правовой информации .

Алимов родился в 1970 году. Окончил Институт стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова и с тех пор работает в системе МИД, занимал различные должности в центральном аппарате и за границей. Владеет английским, французским и кхмерским языками. С 2022 года возглавлял Департамент по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям.

Еще одним указом президент снял Сергея Баздникина с должности посла в Северной Македонии.

Всего, согласно официальному сайту МИД, у министра Сергея Лаврова 10 заместителей.

В августе другим заместителем министра иностранных дел стал бывший посол в Австрии Дмитрий Любинский.