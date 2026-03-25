Путин назначил нового заместителя генпрокурора России

От прежней должности Мельника освободили. В статусе заместителя генерального прокурора России он будет курировать работу органов прокуратуры в Дальневосточном федеральном округе.

Тем же указом Путин назначил на пятилетний срок Андрея Гуришева прокурором Санкт-Петербурга, Петра Забурко — прокурором Ленинградской области, Дениса Назаренко — прокурором Тверской области. В связи с новыми назначениями они оставили прежние посты.

Ранее, на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, президент выразил особую признательность сотрудникам ведомства, работающим в новых регионах и приграничье. Он отметил, что в непростых условиях специалисты делают все необходимое для обеспечения правопорядка.