Путин назначил Люкманова послом в Египте и полномочным представителем в ЛАГ

Президент Владимир Путин назначил Артура Люкманова послом России в Египте, а также полномочным представителем при Лиге арабских государств в Каире. Указы главы государства опубликовали на официальном портале правовой информации.

«Назначить Люкманова Артура Рушановича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Арабской Республике Египет», — указали в документе.

Люкманову — 49 лет, он окончил МГИМО МИД России, в ведомстве работает с 2000 года. Владеет английским, арабским и турецким языками. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника I класса.

В начале августа в Египте произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр находился в 38 километрах к северу от Суэца и 111 километрах к юго-востоку от Порт-Саида. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.