Путин назначил Кострубицкого замглавы МЧС

Президент России Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта внутренней службы Алексея Кострубицкого заместителем министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Соответствующий указ опубликовали на официальном сайте правовой информации .

До этого назначения Кострубицкий возглавлял Главное управление МЧС России по Донецкой Народной Республике. Новый указ вступил в силу сегодня, 1 сентября. Одновременно Кострубицкого освободили от прежней должности.

Ранее двое спасателей МЧС в ДНР пострадали во время тушения пожара из-за атаки БПЛА. Происшествие случилось в Петровском районе Донецка.