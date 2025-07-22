В ДНР спасатели пострадали при тушении пожара из-за атаки беспилотника

Двое спасателей МЧС в ДНР пострадали во время тушения пожара из-за атаки БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Происшествие случилось в Петровском районе Донецка. Пожарные тушили огонь на полигоне твердых бытовых отходов.

«При тушении огнеборцев атаковал беспилотник. Старший пожарный и водитель доставлены в больницу с предварительным диагнозом акубаротравма», — заявили в ведомстве.

Также повреждения получила техника МЧС.

Два дня назад пожар случился в Зеленограде — загорелись автомобили. По предварительным данным, причиной возгорания стало падение обломков сбитого беспилотника. Как рассказали очевидцы, огонь охватил две машины. На место прибыли спасатели.

До этого мэр столицы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО уничтожили 14 беспилотников на подлете к Москве. По его словам, обломки БПЛА нашли в Зеленограде.