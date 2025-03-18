Путин назначил Ирину Гехт врио губернатора Ненецкого автономного округа

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа Ирину Гехт. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«В связи с заявлением губернатора Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного о досрочном прекращении полномочий <…> постановляю: назначить Гехт Ирину Альфредовну временно исполняющей обязанности губернатора Ненецкого автономного округа до вступления в должность лица, избранного губернатором Ненецкого автономного округа», — сказано в указе, опубликованном пресс-службой.

Этим же указом президент принял отставку Юрия Бездудного по собственному желанию.

Во время разговора с Гехт президент отметил, что Ненецкий автономный округ является «одной из серьезных ресурсных баз страны».

Ранее сам Бездудный заявил о своей отставке. Он пожелал процветания «тундровому краю» и заявил, что часть его «сердца останется здесь».