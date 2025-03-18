Губернатор НАО Бездудный сообщил о переходе на новую работу

Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный заявил о своей отставке. Об этом сообщил «Интерфакс» .

«Меня ждет новая работа, но часть души, сердца останется здесь — где северное сияние, бескрайняя тундра, мороз. Желаю тундровому краю развития и процветания», — сказал Бездудный

Бездудный родился 1 мая 1969 года в одном из населённых пунктов Брянской области. С 1987 года служил в органах государственной безопасности. С 2007 по 2019 год занимал руководящие должности в различных организациях и органах местного самоуправления.

С 18 марта 2019 года Бездудный стал заместителем губернатора Ненецкого автономного округа, а с 2 апреля 2020 года временно исполнял обязанности губернатора этого региона.

Губернатором НАО его избрали 13 сентября 2020 года.

Ранее Игорь Пивоваров, который почти девять лет занимал должность вице-губернатора Саратовской области, подал в отставку по собственному желанию. Исполнять обязанности вице-губернатора Саратовской области будет председатель правительства Михаил Орлов.