Путин назначил Игоря Руденю постпредом в Северо-Западном федеральном округе

Другим указом президент освободил Руденю от нынешней должности.

Новый полпред родился в 1968 году в Москве. Окончил Московский государственный университет пищевых производств по специальности экономист-менеджер. Служил в советской армии и органах внутренних дел, много лет занимался бизнесом в сфере сельского хозяйства. Тверскую область возглавлял с 2016 года.

Прежде полпредом был Александр Гуцан, которого глава государства 24 сентября назначил на должность генерального прокурора. В свою очередь, прежний глава надзорного ведомства Игорь Краснов возглавил Верховный суд — этот пост был вакантным с июля после смерти Ирины Подносовой.