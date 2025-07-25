Путин назначил Георгия Михно новым послом России в Польше

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Георгия Михно чрезвычайным и полномочным послом России в Польше. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Михно Георгия Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Польша», — сказано в тексте опубликованного документа.

Другим указом глава российского государства освободил Сергея Андреева от должности посла в этой стране.

Георгий Михно родился в 1972 году. С 2018 года он имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса. До нового назначения занимал должность заместителя директора Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России.

На днях МИД Польши обратился к своим гражданам, находящимся на российской территории, и порекомендовал им покинуть страну, если нет неотложных личных, семейных или рабочих обстоятельств для пребывания там. Ведомство также призвало поляков воздержаться от поездок в страну и напомнило.