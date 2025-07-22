МИД Польши призвал граждан уезжать из России

Польское Министерство иностранных дел обратилось к живущим в России соотечественникам и рекомендовало им уезжать из страны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Дипломаты посоветовали полякам уехать из России, использовав для этого доступные коммерческие и частные средствами. Они назвали исключениям только случаи, когда личные, семейные или профессиональные обстоятельства граждан требуют от них остаться в стране.

МИД напомнил, что польский дипломатический и консульский персонал в России продолжает сокращаться. По этой причине Польше становится все сложнее оказывать согражданам помощь.

Ранее французская газета Le Figaro обратила внимание на ухудшение отношения поляков к украинским беженцам. По ее данным, переехавшие в республику граждане Украины испытывают колоссальный шок: с высокомерным отношением к себе со стороны местных жителей сталкивался каждый третий украинец.