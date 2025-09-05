Путин назначил Ерхова новым послом в Узбекистане

Президент России Владимир Путин освободил Алексея Ерхова от обязанностей посла России в Турции и назначил его послом в Узбекистане. Указ опубликован на портале правовой информации.

Также с поста посла России в Узбекистане освободили Олега Мальгинова. Ерхов был послом в Турции с июня 2017 года. В июне текущего года он сообщил, что завершил работу в этой стране.

Ерхов родился в Москве, окончил МГИМО, служил в различных странах, включая Марокко, Египет, Израиль и Сирию. В 2009–2015 годах был генеральным консулом России в Стамбуле.

Ранее президент назначил Георгия Михно чрезвычайным и полномочным послом России в Польше, освободив от этой должности Сергея Андреева.