Путин назначил Борисова своим спецпредставителем по международному космическому сотрудничеству

Президент Владимир Путин назначил своим спецпредставителем по вопросам сотрудничества в космосе бывшего генерального директора Роскосмоса Юрия Борисова. Указ о назначении разместили на официальном интернет-портале правовой информации.

Борисов заменит на этом посту исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым программам Сергея Крикалева, которого президент освободил от должности отдельным распоряжением.

В указе о назначении спецпредставителя отмечается, что он вступает в силу с момента его подписания, то есть с 18 февраля.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, почему Борисова освободили с должности гендиректора Роскосмоса. Его место занял бывший руководитель компании «Спутниковая система „Гонец“» Дмитрий Баканов.