Путин научил молодых спортсменов правильно качать пресс

Президент Владимир Путин рассказал спортсменам, как нужно правильно качать пресс. Глава государства оценил тренировку футболистов из Херсонской области в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития новых субъектов России. Кадры опубликовал журналист Павел Зарубин.

Путин обратил внимание на тренировку местных спортсменов при включении с одного из стадионов.

«Я вижу то, что они делают, — пресс подкачивают. Руки лучше бы за голову закладывать, а не просто так приподниматься», — сказал глава государства.

Позже он увидел, что один из молодых людей стал правильно выполнять упражнение.

«Вот, как будто услышал, исправился», — добавил Путин.

Во время совещания российский лидер также отметил, что ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области к 2030 году должны достичь среднероссийского уровня по качеству жизни и другим показателям. По его словам, у регионов есть огромный потенциал, который необходимо раскрыть.