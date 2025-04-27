Путин направил соболезнования властям Ирана после гибели людей при взрыве

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования верховному руководителю Ирана аятолле Сейеду Али Хаменеи и президенту Масуду Пезешкиану в связи с масштабными разрушениями и жертвами, вызванными взрывом в порту Шахид-Раджаи. Телеграмму главы государства опубликовали на сайте Кремля .

Россия, обратил внимание Путин, готова оказать необходимое содействие в ликвидации последствий ЧП.

«Уважаемый господин Хаменеи, уважаемый господин Пезешкиан, примите глубокие соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными взрывом в порту Шахид-Раджаи», — подчеркнул он.

Российский лидер попросил передать всем пострадавшим пожелания скорейшего выздоровления, а также слова поддержки и искреннего сочувствия родным и близким погибших.

По последним данным, в результате взрыва в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас погибли 25 человек, более 1100 пострадали.