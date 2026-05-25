Путин направил приветствие участникам и гостям ПМЭФ
Президент Владимир Путин направил приветственное послание участникам, организаторам и гостям Петербургского международного экономического форума, который состоится 3–6 июня. Сообщение опубликовала пресс-служба Кремля.
Глава государства отметил, что мероприятие традиционно объединит ведущих политиков и представителей деловых кругов, ученых и общественных деятелей.
В этом году темой встречи стал «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». По словам Путина, это название отражает фундаментальные запросы современного этапа развития.
Он уточнил, что сегодня международные отношения и экономические связи сталкиваются с беспрецедентными вызовами, фрагментацией и разрывом логистических цепочек, поэтому именно прагматизм и равноправный диалог стали особенно актуальными.
Президент подчеркнул, что Россия по-прежнему остается важной частью глобальной экономической системы и продолжает быть открытой для взаимодействия. Ранее он рассказал, что во время ПМЭФ пройдет множество мероприятий.