Путин направил приветствие участникам и гостям ПМЭФ

Глава государства отметил, что мероприятие традиционно объединит ведущих политиков и представителей деловых кругов, ученых и общественных деятелей.

В этом году темой встречи стал «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». По словам Путина, это название отражает фундаментальные запросы современного этапа развития.

Он уточнил, что сегодня международные отношения и экономические связи сталкиваются с беспрецедентными вызовами, фрагментацией и разрывом логистических цепочек, поэтому именно прагматизм и равноправный диалог стали особенно актуальными.

Президент подчеркнул, что Россия по-прежнему остается важной частью глобальной экономической системы и продолжает быть открытой для взаимодействия. Ранее он рассказал, что во время ПМЭФ пройдет множество мероприятий.