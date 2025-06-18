Путин напомнил о главной задаче российских властей

Президент России Владимир Путин заявил о том, что главной задачей властей является улучшение качества жизни россиян. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Наша главная, важнейшая задача — это повышение качества жизни людей, улучшение облика городов и поселков, развитие систем здравоохранения и образования, решение экологических задач и так далее», — сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам в рамках ПМЭФ-2025.

Путин также отметил важность обеспечения сбалансированного роста экономики и ее структурных изменений. Он предложил участникам встречи обсудить этот вопрос и изменения, которые необходимо внести в законодательство для развития экономики и социальной сферы.

Кроме того, Путин подчеркнул, что Петербургский международный экономический форум становится все более значимым мероприятием, в том числе и для зарубежных участников.

На стенде ПМЭФ-2025 выставили награды отца президента России Владимира Спиридоновича Путина: копии его наградного листа, а также медали, среди которых «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», орден Отечественной войны I степени и другие.