Путин напомнил министру образования о безопасности детского отдыха в России

Президент России Владимир Путин попросил главу Минпросвещения Сергея Кравцова не забывать о качестве и безопасности детского отдыха в России. На это он указал в ходе совещания с правительством.

«Про качество не забывайте, про безопасность. Вы все сказали, только надо, чтобы на практике это все было реализовано», — заявил Путин Кравцову.

Глава государства также поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой проверить ситуацию с отдыхом для детей из пострадавших от паводка регионов.

«Татьяна Алексеевна, проверьте пожалуйста сами, что происходит в реальной жизни», — сказал президент.

В ответ Голикова сообщила, что на оздоровительный отдых детей из Белгородской и Оренбургской областей выделили дополнительные финансовые ресурсы.

Путин также оценил ущерб от майских заморозков для сельского хозяйства России. По словам главы государства, аномальная погода уничтожила примерно 1,2% урожая. От заморозков пострадал 21 регион страны.

В связи с этим президент поручил Минсельхозу не затягивать с мерами поддержки пострадавших аграриев и увеличить объем импортной плодово-ягодной продукции, чтобы не допустить роста цен.