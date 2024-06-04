Путин оценил ущерб для урожая после майских заморозков

Пришедшие в Россию майские заморозки уничтожили более 1% урожая. Всего от погодных условий пострадал 21 регион. Об этом в ходе совещания с правительством заявил президент России Владимир Путин.

«У нас в 21 регионе России, к сожалению, прошли заморозки и погибло где-то чуть больше 1% урожая, это примерно 1,2%», — заявил он.

Глава государства поручил Министерству сельского хозяйства не затягивать с мерами поддержки пострадавших аграриев и увеличить объем импортной плодово-ягодной продукции, чтобы не допустить роста цен.

Президент подчеркнул, что профильному ведомству вместе с экономическим блоком правительства нужно создать благоприятные условия для российских аграриев, чтобы выйти на полное обеспечение к 2030 году.

Министр сельского хозяйства и продовольствия России Оксана Лут объявила, что до конца недели в пострадавших от заморозков регионах введут режим чрезвычайной ситуации, чтобы обеспечить пострадавших сельхозпроизводителей страховыми выплатами. Она подчеркнула, что холодная погода погубила посевы на площади более чем в один миллион гектаров.