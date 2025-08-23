Путин намекнул на перемены в экономике России

Высокая процентная ставка в России не сохранится надолго. Об этом заявил глава государства Владимир Путин, его процитировал «Коммерсантъ» .

Президент России объяснил, что финансовые ведомства страны будут оперативно реагировать на перемены в экономических реалиях. Исходя из них эти структуры примут соответствующие решения.

Путин отметил, что инфляция в России постепенно снижается. Это, как указал глава государства, и должно привести к появлению более низкой ключевой ставки

«Она (процентная ставка - прим. ред.) не будет вечной», — констатировал президент Путин.

Тему ключевой ставки затронул на встрече с президентом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Чиновник рассказал, что в подведомственном ему регионе из-за высокой процентной ставки ожидается замедление роста инвестиций.

Ключевая ставка — цена денег для банков. По этой ставке Центробанк выдает им кредитные средства и принимает у них депозиты. При высокой ставке кредиты банкам брать дорого, поэтому для людей и бизнеса они тоже становятся дорогими.

Этот показатель регулятор повышал с сентября 2022 года — ставка тогда составляла всего 7,5%. В октябре 2024 года она достигла уровня в 21%.

В июне ЦБ России понизил ключевую ставку с 21% до 20%. Уже через месяц она упала до 18%.