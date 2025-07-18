ЦБ понизит ключевую ставку еще на несколько процентов

Центральный Банк России по итогам заседания 25 июля может снизить ключевую ставку на 2 процентных пункта — до 18% годовых. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на опрошенных участников финансового рынка.

Аналитики сделали прогноз на основе динамики инфляции и сигналов регулятора. Например, в июне сезонный рост цен составил 4%, а ЦБ также признавал позитивные тенденции с отечественной экономике.

Другая группа экспертов выразила уверенность, что регулятор примет более сдержанное решение и опустит ставку до 19%. Один аналитик допускает новую ставку по итогам заседания в диапазоне 18–19%, еще двое ожидают от Банка России сокращения до 18–18,5%. Также есть респондент, который не исключил снижение сразу до 17%.

«Известия» добавили, что вероятное снижение ставки до 18% может поддержать экономическую активность и привести к удешевлению кредитов.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что замедление инфляции откроет путь к снижению ставки.