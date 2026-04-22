Путин наградил Максима Дунаевского орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил художественного руководителя Московской областной филармонии, композитора Максима Дунаевского орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Об этом сказано в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации .

«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом „За заслуги перед Отечеством“ IV степени» — изложено в документе.

Максим Дунаевский стал художественным руководителем Московской областной филармонии в 2015 году и тогда же вошел в работу как председатель ее художественного совета. Позже, в 2021 году, он также возглавил российскую национальную премию и фестиваль «Музыкальное сердце театра». Композитор много лет посвятил развитию российской культуры, написал музыку к десяткам известных фильмов, мюзиклов и театральных постановок.

Этим же указом президент отметил и народного артиста России Олега Меньшикова. Актер получил орден «За заслуги в культуре и искусстве».