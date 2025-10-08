Путин наградил дочь Кадырова

Президент России Владимир Путин наградил дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Хадижат почетной грамотой. Об этом чеченский лидер сообщил в Telegram-канале .

По словам Кадырова, Хадижат получила награду за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий. Глава Чечни поблагодарил Путина за высокую оценку деятельности 25-летней дочери.

«Считаю эту награду признанием не только личных заслуг Хадижат, но и заслуг всей молодежи Чеченской Республики, которая с честью и преданностью служит Родине», — написал Кадыров.

Чеченский лидер выразил уверенность, что награда станет для Хадижат Кадыровой очередным стимулом к еще более плодотворной работе на пользу республики и всей России.

В воскресенье, 5 октября, глава Чечни отпраздновал свой 49-й день рождения. Он рассказал о персональном поздравлении от Путина. Также Кадырову вручили медаль «Золотая звезда Героя Чеченской Республики» за выдающиеся заслуги перед государством.