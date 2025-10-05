Кадыров рассказал о персональном поздравлении с днем рождения от Путина

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о персональном поздравлении от Владимира Путина, которое президент России направил ему в день рождения. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы Чечни.

Глава региона 5 октября отпраздновал свой 49-й день рождения.

Кадыров уточнил, что Путин также передал поздравления с Днем молодежи, Днем учителя и Днем города Грозный.

«Президент сказал всем передать приветствие и поздравил с Днем молодежи, с Днем учителя и с Днем города Грозный. И, в том числе, меня тоже поздравил», — отметил глава региона.

В прошедшую среду Кадыров поделился с журналистами своим принципом отказа от подарков. Он рассказал, что однажды продал все полученные презенты и направил вырученные средства на помощь малоимущим.

Ранее Кадырову вручили медаль «Золотая звезда Героя Чеченской Республики». Награду присудили за выдающиеся заслуги перед государством, преданное служение народу, личное мужество и многолетнюю деятельность по развитию и укреплению социально-экономического потенциала республики.