Путин начнет рабочую программу в Китае 31 августа

Рабочая программа Владимира Путина в Китае начнется вечером в воскресенье, 31 августа. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков на ежедневном брифинге.

Предполагается, что начнется визит с Тяньцзиня, где в это время будет проходить саммит ШОС. Затем Путин отправится в Пекин, где встретится с Си Цзиньпином и примет участие в мероприятиях к 80-летию со дня окончания Второй мировой войны.

«Будет также много двусторонних встреч на полях», — добавил Песков, слова которого привело РИА «Новости».

Кроме того, в ночь на субботу на сайте Кремля опубликуют интервью, которое президент дал китайским СМИ.

Ранее издание Sohu сообщило, что Путин перед визитом в Китай сделал стране некий неожиданно ценный подарок.