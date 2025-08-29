Интригующий подарок. Путин удивил Китай перед поездкой в Пекин

Президент России Владимир Путин перед поездкой в Пекин на саммит Шанхайской организации сотрудничества преподнес Китаю неожиданно ценный подарок. Об этом сообщило издание Sohu .

Журналисты отметили, что визит российского лидера в Китай и без того привлек к себе внимание. Рабочая поездка запланирована на четыре дня. Путин планирует посетить не только саммит ШОС, но и военный парад в Пекине.

«Интригующим нюансом стал тот факт, что непосредственно перед отъездом президента РФ Владимира Путина Россия преподнесла КНР значительный приветственный подарок», — говорится в материале.

При этом еще до его выезда в Пекин глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что Россия готова поставлять Китаю отечественные авиадвигатели. Китайцы были удивлены, так как Москва не любит экспортировать свои новые технологии.

Кроме того, заявление Чемезова можно оценить как жест доброй воли со стороны России. Оно прозвучало на фоне новостей о том, что американцы планируют остановить поставки двигателей для китайского авиалайнера COMAC C919.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что подарит лидерам стран ШОС именные мешки с лучшими сортами белорусского картофеля.