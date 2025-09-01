Путин начал встречу с президентом Ирана

Президент России Владимир Путин начал двустороннюю встречу с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Встречу организовали в Тяньцзине в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества, который проходит 31 августа и 1 сентября.

По итогам мероприятия участники подписали документы, в том числе декларацию и заявление, приуроченное к 80-летию со дня окончания Второй мировой войны.

В апреле Совет Федерации ратифицировал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, который президенты подписали на переговорах в Москве 17 января. Целью документа Путин и Пезешкиан назвали создание условий для развития обеих стран и всего региона в целом.