Специальный посланник Трампа Стив Уиткофф сообщил, что Владимир Путин стремится к мирному урегулированию конфликта с Украиной. Такое заявление он сделал в интервью американскому телеканалу Bloomberg TV .

Уиткофф добавил, что он и зять Трампа Джаред Кушнер завтра прилетят в Москву. Там они планируют встретиться с Путиным и обсудить разработанный план из 20 пунктов по прекращению конфликта. По словам Уиткоффа, этот план готов более чем на 90%.

«Все хотят заключить мирное соглашение», — сказал Уиткофф.

Он не осудил атаку России на украинскую инфраструктуру, после которой, как пишут СМИ, часть Киева осталась без воды, отопления и электричества.

Также спецпосланник президента США уверен, что Украина преуменьшает прогресс, достигнутый на переговорах по урегулированию конфликта.

Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель считает, что конфликт с Россией может завершиться в этом году, но на крайне невыгодных для Киева условиях.