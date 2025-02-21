Путин на встрече с химиком шутил про «порошки»

На Форуме будущих технологий президент Владимир Путин в шутливой форме обратился к доктору химических наук, академику Российской академии наук Валентину Ананикову, который рассказал о своем увлечении в школьные годы. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По словам Ананикова, в то время он с огромным удовольствием рассматривал порошки под микроскопом, стремясь увидеть их химическую структуру.

«Какие порошки?» — с улыбкой поинтересовался Путин.

Реплика президента вызвала смех в зале, но Анаников, ничуть не смутившись, пояснил, что именно он изучал: соль, соду и медный купорос.

На встрече с учеными президент поручил активно развивать химическую промышленность в России. Он отметил, что в прошлом страна занимала ведущие позиции в этой области, и призвал вернуться к тем достижениям.