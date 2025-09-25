Путин на ВДНХ встретился с главами иностранных делегаций

Президент России Владимир Путин принял участие в заседании Глобального атомного форума на ВДНХ в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля .

Среди его участников — президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-миинстр Армении Никол Пашинян, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн и другие высокопоставленные политики, а также гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и руководители других международных организаций.

Перед этим участники осмотрели павильон-музей «Атом».

Форум проводится впервые. Его приурочили к 80-летию российской атомной промышленности.

По данным белорусских СМИ, Лукашенко прилетел в Россию на два дня и после посещения форума планирует переговорить с Путиным один на один.