Путин: МОК должен сделать спорт вновь вне политики

Международный олимпийский комитет (МОК) после смены команды должен перестать заниматься «фокусами» и использовать спорт как инструмент политической борьбы. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на совещании с членами правительства России .

«Очень хотелось бы, чтобы МОК перестал заниматься фокусами, перестал бы использовать международный спорт в качестве инструмента политической борьбы», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что МОК должен следовать идеям основателя современного олимпизма Пьера де Кубертена. Спорт призван объединять людей, помогать разрешать конфликты, а не создавать новые.

Также Путин попросил главу Минспорта России Михаила Дегтярева рассказать об итогах выступления российских спортсменов на Паралимпиаде. Российская команда, представленная шестью атлетами, выиграла 12 медалей на Играх, восемь из которых — золотые.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Путин может провести личную встречу с российскими паралимпийцами.