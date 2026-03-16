Песков рассказал о возможной встрече Путина с паралимпийцами

Президент Владимир Путин не исключает личной встречи с российскими паралимпийцами, которые завоевали на Паралимпиаде в Италии 12 медалей. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС .

«Я не сомневаюсь, что президент в самое ближайшее время рассмотрит возможность проведения с [паралимпийцами] встречи, конечно же, это наши герои», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Также Песков отметил, что санкции Украины в отношении российских паралимпийцев не смогут омрачить их блестящие выступления.

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы по спорту Дмитрий Пирог восхитился успехами паралимпийцев из России на зимних Играх в Италии. Он подчеркнул, что на этих соревнованиях сборная выступила под официальным флагом и гимном страны, что указывает на значимость этого события для всей России.