Путин лично участвует в обеспечении безопасности россиян на АЭС «Бушер»

Президент Владимир Путин лично участвует в решении вопросов безопасности российских сотрудников на иранской АЭС «Бушер». Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

«Знаю, что президент России Владимир Путин не просто держит ситуацию на контроле, но и лично участвует в решении вопросов обеспечения безопасности наших сотрудников», — сказал Лихачев изданию «Страна Росатом».

Он также отметил, что регулярно информирует руководство страны об обстановке на площадке и в поселках проживания персонала.

Росатом организовал горячую линию для родственников сотрудников, так как обычная связь с Ираном затруднена. В ближайшее время начнется эвакуация членов семей и части персонала.

Ударов ни по АЭС, ни по стройплощадке не зафиксировано, хотя ситуация в районе остается сложной. Строительство новых блоков временно приостановлено, но проект остается в приоритете госкорпорации.

Город Бушер с одноименной атомной электростанцией подвергся атаке 28 февраля, в день начала военной операции США и Израиля против Ирана.