Участник программы «Время героев» возглавил комитет по физкультуре в правительстве Алтая

Участник программы «Время героев», капитан Александр Суразов стал главой комитета по физкультуре и спорту алтайского правительства. Указ о его назначении подписал временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Турчак. Информация появилась в Telegram-канале проекта.

Во время встречи с Турчаком в Москве Суразов согласился на назначение. Ему предстоит заниматься вопросами создания в Республике Алтай спорткомплексов и площадок, развивать секции боевых видов спорта, в том числе самбо в школах и колледжах региона.

Как подчеркнул Турчак, спорт нужно сделать доступным для жителей республики всех возрастов и сделать его нормой жизни.

Накануне еще один участник президентского проекта «Время героев» получил новую должность. Владимир Сайбель стал замначальника департамента социального развития РЖД. Он работал в железнодорожной структуре 14 лет, во время частичной мобилизации попал на фронт. Сайбель получил ранение, за доблесть его наградили орденом Мужества, мужчину удостоили звания Героя России.