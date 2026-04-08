Патриарх Кирилл рассказал, почему пример Путина важен для страны

Пример президента России Владимира Путина как православного верующего человека сделал страну и народ сильнее. Об этом патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, сообщила пресс-служба РПЦ.

Патриарх Кирилл отметил, что вера главы государства заставляет задуматься многих людей и играет важную роль в укреплении нравственных основ общества. Он добавил, что в Церкви все молятся за главу государства и Отечество.

«Вера первого лица в государстве является очень важным фактором, заставляющим задуматься очень многих людей. Поэтому, конечно, пример нашего президента имеет очень большое значение», — сказал глава РПЦ.

По его словам, сильное нравственное чувство делает страну и ее население непобедимыми. Он подчеркнул, что такой народ не получится ни купить, ни заставить свернуть, ни подставить ему подножку на историческом пути.

Ранее патриарх Кирилл поблагодарил президента России за возвращение Русской православной церкви икон Божией Матери Владимирской и Донской. Он подчеркнул, что ранее передаче икон препятствовали из-за их высокой художественной ценности.