Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по телефону обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков, его слова привели «Известия» .

«Разговор носил дружеский, конструктивный характер. <…> Обе стороны придерживаются идентичных подходов — решительно осуждают действия Израиля, нарушающие устав ООН и другие нормы международного права», — отметил Ушаков.

Россия и Китай принципиально заявили, что урегулирование ситуации на Ближнем Востоке не имеет силового решения.

Помимо ближневосточной проблемы лидеры обсудили двустороннюю повестку дня, а также конфликт на Украине.

Лидеры России и КНР признали, что выезд президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7 был не самым удачным. Ему не удалось встретиться с американским лидером Дональдом Трампом, так как тот покинул Кананаскис раньше времени. Зеленский уехал с саммита, не заручившись поддержкой США, на которую сильно рассчитывал.