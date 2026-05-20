Путин и Си обсудили двустороннее сотрудничество, экономику и Ближний Восток

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время официальной встречи в Пекине обсудили стратегическое партнерство и международную повестку, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке. Переговоры начались с беседы в узком составе, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин и Си общались полтора часа. Позже встреча лидеров продолжилась в расширенном составе с участием делегаций обеих стран.

Российский лидер назвал Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанный 25 лет назад, фундаментальной основой для взаимодействия. Он заявил, что отношения России и Китая вышли на беспрецедентно высокий уровень и могут быть примером всеобъемлющего партнерства.

«В нынешней напряженной ситуации на международной арене наша тесная связка особенно востребована», — подчеркнул президент.

Руководитель КНР отметил, что обе стороны вместе определяют вектор развития отношений на основе уважения и взаимной выгоды. Это вносит в хаотичный мир предсказуемость и стабильность.

«Текущая международная обстановка претерпевает серьезные изменения, и мир сталкивается с опасностью возвращения к закону джунглей», — высказался Си.

По мнению китайского лидера, ситуация на Ближнем Востоке находится на критической отметке между миром и войной. Он назвал недопустимым продолжение конфликта.

Официальную поездку Путина в Китай через несколько дней после визита в Пекин президента США Дональда Трампа назвали на Западе символическим напоминанием о тесных связях России и Китая.