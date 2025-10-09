Путин и Рахмон начали переговоры в формате «тет-а-тет»

Президент России Владимир Путин начал двусторонние переговоры с таджикским лидером Эмомали Рахмоном в формате «тет-а-тет». Встреча лидеров проходит во Дворце Нации в Душанбе, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин отмечал, что Россия и Таджикистан полностью выполняют условия Договора о дружбе 1993 года. По его словам, хорошими темпами развиваются торгово-экономические связи сторон.

«В прошлом году рост нашего торгового оборота был более 7%, а за первые семь месяцев 2025 года — 17%. Это хорошая динамика, и мы, безусловно, должны ее сохранить», — сказал Путин.

Глава государств добавил, что Россия и Таджикистан также проводят постоянную работу в области безопасности.

«Мы надежные союзники, Россия очень дорожит и будет выполнять наши обязательства», — заключил он.

Накануне Путин прилетел в Таджикистан с трехдневным визитом для участия в двух саммитах.