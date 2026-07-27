Путин и Пашинян обсудили проблемы в экономических отношениях
Лидеры России и Армении Владимир Путин и Никол Пашинян провели телефонный разговор по инициативе армянской стороны. Главы государств обсудили проблемы в экономических отношениях двух стран, сообщила пресс-служба правительства Армении.
«Премьер-министр Пашинян подчеркнул, что ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на рынок РФ противоречат договорно-правовой базе Армения — Россия и регулированиям Евразийского экономического союза, и попросил принять меры в направлении урегулирования этих проблем», — пояснили в правительстве.
Стороны также затронули тему возможного референдума о вступлении Армении в Евросоюз. Пашинян пояснил, что такой шаг возможен только после подачи официальной заявки на членство и начала содержательного обсуждения.
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Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала отношения России и Армении особенными.