Путин и Мутко обсудили снижение объемов ипотеки

Президент России Владимир Путин встретился с генеральным директором «Дом.РФ» Виталием Мутко. Одной из тем обсуждения стало сокращение объемов ипотеки, сообщили на сайте Кремля .

«Вы считаете, что объем ипотеки сократится в этом году процентов на 20?» — спросил глава государства.

По словам Мутко, объем ипотечных кредитов упал на 20%. Он отметил, что на сокращение повлияло изменение структуры покупок жилья. Раньше около 80% сделок связывали с ипотечным кредитованием, а теперь эта доля достигла 65%.

Мутко обратил внимание, что в России каждый месяц выдают около 23 тысяч кредитов.

Ранее руководитель аналитического центра Института развития «Дом.РФ» Михаил Гольдберг во время выступления на Международном жилищном конгрессе в Москве заявил о росте цен на жилье в 2027 году. В третьем квартале текущего года недвижимость в стране подорожала примерно на 5%.