Путин и Моди заявили о необходимости реформирования Совбеза ООН

Россия и Индия призвали к реформе Совета Безопасности (СБ) ООН и присоединению Нью-Дели к числу постоянных членов. Такое заявление сделали президент РФ Владимир Путин и индийский премьер-министр Нарендра Моди, сообщили журналисты «Известий» .

В совместном заявлении политиков говорится, что обе страны выступили за всеобъемлющее реформирование Совбеза ООН, чтобы более эффективно и действенно решать вопросы, связанные с миром и безопасностью.

Россия и Индия будут и дальше развивать системы двусторонних расчетов с применением национальных валют, а также продолжат консультации по совмещению их систем передачи финансовой информации.

Прибывший накануне в Россию премьер-министр Индии Нарендра Моди успел посетить резиденцию президента Владимира Путина в Ново-Огареве. Политикам удалось пообщаться за чаем в непринужденной дружеской обстановке.